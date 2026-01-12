Karla Melo fue una de las seleccionadas para ser parte de “La casita” de Bad Bunny y vivió una noche épica con su pareja: “Se logró”

Tras un año marcado por su lucha contra el cáncer de mama, Karla Melo vivió una experiencia inigualable. La cantante y su pareja, Dunga, se colaron en la exclusiva “La casita” del último concierto de Bad Bunny en Chile, un espacio que solo unos pocos privilegiados pudieron disfrutar durante las tres noches de concierto en el Estadio Nacional.

La artista y el líder de Combo Tortuga no solo compartieron escenario con el polémico puertorriqueño, sino que se dejaron llevar por la fiesta, bailando “hasta abajo” mientras el intérprete de “Callaita” desataba la locura del público.

Karla compartió el momento en su Instagram a través de un video que recibió de un fanático, tras un curioso llamado en redes, ya que la producción había confiscado los celulares de quienes fueron elegidos para estar cerca del artista.

"La cumbia presente en la casita", escribió Melo en su cuenta, dejando entrever que la noche fue mucho más que un simple concierto.

Entre risas y emoción, Karla no ocultó su entusiasmo: "Se logró. Nos sacaron antes (del término del show). Viejo, nos pegamos los medios dancing, me pegaste las medias punteadas", comentó.

Por su parte, Dunga celebró el regreso a los clásicos: "Buena "atornillá", porque nos pusieron temas de nuestra época".

"Estuvo increíble", cerró Karla, dejando en claro que la última noche de los tres shows fue una de esas experiencias que se recuerdan para siempre, entre música, baile y un toque de exclusividad que pocas veces se ve.

PURANOTICIA