Rumores apuntan a que Claudio Valdivia estaría iniciando un romance con una bailarina de Fiebre de Baile

Un registro compartido en redes sociales junto a Pía Wiedman bastó para que estallaran los rumores, pero hasta el momento, ninguno de los participantes del programa de Chilevisión ha confirmado algo.
La recta final de Fiebre de Baile cada vez está más cerca —faltan apenas dos días para conocer al ganador—, pero el foco mediático se desvió por completo. El tema que anda rondando por portales de farándula no tiene que ver con coreografías ni puntajes, sino que con un posible romance que estaría naciendo y que tiene como protagonista a Claudio Valdivia.
Todo explotó tras un movimiento en redes sociales que no pasó inadvertido. El hermano menor de Jorge Valdivia subió a Instagram un video a sus historias que desató una ola de comentarios y teorías: aparece bailando relajadamente en un patio junto a Pía Wiedman (26), conocida por ser la pareja de baile del actor Francisco Reyes dentro del espacio de Chilevisión.
El registro, originalmente publicado por Pía, fue republicado por Valdivia y bastó eso para que las redes hicieran el resto. En cuestión de minutos, comenzaron las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental que habría nacido gracias a la convivencia y cercanía que impuso el programa.
Por ahora, ninguno de los involucrados ha salido a confirmar ni desmentir los rumores. Sin embargo, si las sospechas resultan ciertas, estaríamos frente a la primera relación pública de Claudio Valdivia desde su comentado quiebre con Sabrina Sosa en 2021.
¿Simple buena onda entre compañeros de baile o el inicio de una nueva historia de amor? Es la pregunta que muchos se cuestionan y aún no hay respuestas.
