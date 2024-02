Rubén Gutiérrez demandará a Chilevisión tras polémica salida de “Gran Hermano”

El ex concursante de “Gran Hermano” Rubén Gutiérrez anunció que interpondrá una demanda contra Chilevisión, tras desconocer un acuerdo para poder tener un espacio, que tenía como fin aclarear la acusación de abuso por parte de la participante Scarlette Gálvez.



Tras meses de acusaciones, el ex carabinero tuvo su derecho a réplica, para entrevista con Hey Social TV, rompió el silencio y contó que ha ido mejorando, "estoy mal, pero mejor que antes. Estuve súper mal en el sentido de estar con psicólogo, psiquiatra, pastillas. Lo pasé súper mal y fue un proceso muy complejo para mí y para mi familia. Entonces, ahora que ya he bajado las dosis, puedo hablar y desenvolverme como corresponde".

"Hubo mucha injusticia de parte del canal. Me perjudicó mucho, porque mostraron una persona que yo no soy. Es más, salí elegido como mejor compañero. Entonces, yo nunca había tenido problemas con nadie”, aseveró Gutiérrez.

Además, el ex participante anuncio que demandará a la estación privada, debido a incumplimientos de palabra, sobre poder contar lo que había pasado en la casa: "Me dijeron que en noviembre me iban a hacer el espacio y no pasó nada. Después llegó diciembre y me dijeron que no, porque ya viene la final. Entre noviembre y diciembre tuvimos varias reuniones y bueno, a pesar de todas esas reuniones, no se llegó a un acuerdo y nos vamos por el ámbito legal".

Por otra parte, Gutiérrez repasó como fue mostrado el incidente que acabó con él fuera de la casa, "La edición, la intencionalidad, de algo que yo no fui (…) Todo tiene un principio, un intermedio y un fin. Y no fue así. Le quitaron el contexto a la situación".

