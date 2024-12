Rubén de Gran Hermano asegura que recibió amenazas de muerte luego de la grave acusación de Scarlet Gálvez

El exparticipante de la primera temporada de Gran Hermano, Rubén Gutiérrez, fue expulsado luego de ser acusado de realizar tocaciones sin consentimiento a su entonces compañera Scarlet Gálvez, lo cual él siempre lo ha negado.

Ahora, Rubén aseguró que se alejó de las redes sociales tras sufrir acoso y recibir amenazas de muerte.

“Quiero señalar que ha sido difícil tras lo sucedido, mi vida cambió, aunque siempre fui luchador”, aseguró Gutiérrez a Página 7.

“Solo ocasionaron daño, lo único que quiero es tener fuerzas y que se haga justicia”, añadió.

“La imagen es algo muy preciado y que puede verse destruida en segundos, incluso aunque los hechos no sean ciertos, tal como me pasó”, aseveró. “Es una experiencia que no se lo deseo a nadie”.

“Decidí alejarme de las redes sociales por todos los comentarios de odio y las amenazas de muerte que recibí”, expresó al medio mencionado



No obstante lo ocurrido, recuerda con cariño sus días en el reality show. “Hasta el día de la acusación tuve una muy buena experiencia y logré compartir con muchas personas que en su mayoría eran excelentes personas”, finalizó.

