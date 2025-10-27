Roxana Muñoz se lanza con todo contra Kike Acuña tras su paso por “Primer Plano”: “Este gallo piensa que la gente es hue…”

Lo que debía ser una noche de confesiones terminó en un verdadero escándalo mediático. Mientras Kike Acuña relataba en “Primer Plano” su proceso de rehabilitación y cómo logró “reconstruir su vida”, su expareja, Roxana Muñoz, explotaba en redes sociales, acusándolo de mentir en vivo y de ocultar una dura realidad familiar.

Desde sus historias de Instagram, la modelo no se guardó nada: lanzó mensajes directos donde lo apuntó por abandono parental, manipulación y daño psicológico, dejando claro que no piensa quedarse callada.

"Salir adelante es fácil para una persona que deja niños por ahí botados y que por años se desaparece, sin ser responsable con sus hijos. Para esas personas es muy fácil reinventarse", señaló Muñoz.

Bajo esta misma línea, la exchica reality pidió a Acuña que se presente a la mediación por la pensión de su hija.



"El próximo jueves tenemos una última oportunidad. Por favor, díganle que se presente o que me conteste el teléfono, para llegar a acuerdos. Hace siete años que yo lo demandé. Una pensión que pagaba atrasada, de 170 y tantos, ahora son 200", detalló.

Además, en la entrevista el exjugador recordó sus años más oscuros, asegurando que llegó a regalar siete casas a sus amigos, confesión la cual Roxana contestó: "¿Que regaló siete casas? Este gallo piensa que la gente es hue...".

"Creo que la gente tiene memoria de todo el daño que él hizo, no solo por el alcohol, sino también el daño psicológico a sus exparejas: a Carla Jara, a mí", afirmó.



"No solamente borracho hacía daño, sino que sobrio también. No sé qué cree este tipo al ir a sentarse a un programa, a mentir. Muchas veces estuve yo sentada ahí, contando las estupideces que él hacía", cerró Muñoz aparentemente molesta.

