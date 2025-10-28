Roxana Muñoz expone conversación con Kike Acuña y reabre guerra por la pensión de su hija: “Te llamo después”

El conflicto entre Roxana Muñoz y Kike Acuña volvió a encenderse, y esta vez la exchica reality no se guardó nada. A través de redes sociales, Roxana arremetió contra su expareja, acusándolo de no cumplir como corresponde con la pensión de su hija en común.

Según reveló Muñoz, el exfutbolista habría pasado de pagar $144 mil a $200 mil pesos, cifra que —asegura— no alcanza para cubrir las necesidades de la menor.

Cansada de la situación, solicitó una mediación con el Tribunal de Familia, pero Acuña ni siquiera se conectó a la audiencia online.

Lo que terminó de encender la polémica fue la reciente aparición de Kike en Primer Plano, donde habló de sus excesos pasados y de la nueva vida “tranquila” que lleva con su actual familia.

Esto habría sido la gota que rebalsó el vaso para Roxana, quien decidió exponer la situación públicamente.

En su cuenta de Instagram, compartió una captura de un extenso mensaje de WhatsApp dirigido al exjugador, explicándole por qué necesita mayor apoyo económico para su hija de 12 años.

“Hace algunos meses creo que te mencioné que Tairita necesita usar frenillos recomendados por la dentista que le hizo control y limpieza en el verano. Tengo que llevarla con la ortodoncista para que la evalúe y veamos cuál es el mejor tratamiento y menos molesto para ella”, se lee en el mensaje.

“Por lo que necesitamos que nos ayudes con los gastos ya que el tratamiento anterior que le hicieron hace algunos años fue pagado en su totalidad por mí. Tú quedaste de costear la mitad y nunca lo hiciste. Ahora no estamos en buena situación económica como antes”, expresó.

“También necesito ver si podemos llegar a un acuerdo para el aumento de pensión. Sabes que con ese monto no alcanza para cubrir la mitad de los gastos de la niña y yo he estado costeando siempre todo lo faltante”, agregó.

“Ahora Tairita ya es una adolescente, tiene 12 años y otros gastos y más que antes. Por favor, la idea es que lleguemos a un acuerdo y no tener que llegar a demandas porque el abogado es plata que prefiero gastar en mi hija”, sentenció.

“Te parece que hagamos una mediación para que sea de manera legal pero pacífica. Me cuentas qué opinas”, cerró.

Luego de este largo mensaje, Kike tan solo respondió: “Te llamo después y hablamos”.

Sus palabras generaron una ola de comentarios y reacciones, desatando una nueva tormenta mediática en torno a la expareja.

