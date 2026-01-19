Rosario Bravo reaparece con nuevo podcast junto a José Miguel Viñuela: “Quería volver, pero hacerlo bien”

Rosario Bravo regresó oficialmente a los podcast con el estreno de “En el ojo”, un nuevo podcast que debutó el pasado jueves 15 de enero y que comparte con el reconocido animador nacional José Miguel Viñuela. El proyecto marca un nuevo comienzo para la creadora de contenido, luego de mantenerse alejada de los reflectores tras su quiebre laboral con Daniel Fuenzalida en el programa¿Cómo Están Los We…?.

Durante este período, Bravo se enfocó en sus colaboraciones en redes sociales y como locutora radial. Sin embargo, tras una serie de conversaciones y con el respaldo de su entorno cercano, decidió volver a los micrófonos, esta vez con una propuesta pensada desde la planificación.

El nacimiento del podcast tiene un origen inesperado. Según reveló José Miguel Viñuela en conversación con LUN, la impulsora de la dupla fue su propia madre, Paulina Infante, quien es paciente del cardiólogo Carlos Caorsi, esposo de Rosario Bravo.

“En uno de esos encuentros, mi mamá le dijo que encontraba increíble lo que hacía Rosario y que le encantaría que algún día yo pudiera trabajar con ella”, relató el animador. La idea, que comenzó como un comentario casual, terminó abriendo la puerta a un proyecto que ambos venían considerando desde hace tiempo.

Tras el fin de su anterior experiencia en podcast, Rosario Bravo optó por tomarse un tiempo antes de volver. “Quería volver, pero hacerlo bien, ordenado y con todo claro desde el principio”, explicó. Por lo mismo, antes de estrenar “En el ojo”, la dupla dejó todos los aspectos formales definidos: inscribieron el nombre del programa, constituyeron una sociedad, trabajaron con abogados y establecieron reglas claras.

“Pusimos las reglas claras desde el inicio. La relación es laboral. Si después hay amistad, será otro tema, pero pega es pega”, recalcó Bravo, subrayando la importancia de evitar conflictos como los que marcaron su experiencia anterior.

Más allá del debut del podcast, la creadora de contenido reconoció que el retorno no ha sido fácil a nivel personal. “Me costó volver a mí. Aún estoy disociada con lo que pasó”, confesó, en referencia a su salida del proyecto anterior.

