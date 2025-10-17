Rosario Bravo en la mira tras pelea con “Huevo” Fuenzalida: personajes de la farándula cuestionan su actitud y personalidad

Rosario Bravo, quien saltó a la fama con su podcast “Como están los weones”, sigue en el centro de la polémica tras su ruptura con Daniel “Huevo” Fuenzalida, su exsocio en el proyecto.

Recordemos que la disputa estalló luego de que se conociera que Fuenzalida mantiene una considerable deuda por las ganancias del programa de streaming, un conflicto que ha generado revuelo en el mundo del espectáculo.

Lo que en un comienzo parecía una simple pelea por el registro del nombre del podcast —que Fuenzalida habría inscrito a su nombre sin consultarla— ahora se ha transformado en un escándalo mucho más complejo.

Aunque la farándula inicialmente se posicionó del lado de Rosario, en los últimos días comenzaron a circular voces críticas que cuestionan su personalidad y actitud, sembrando dudas sobre qué es lo que realmente está pasando con esta polémica que sacudió al mundo de la farándula nacional.

Y fue en el programa de farándula de Canal 13, "Hay Que Decirlo!", donde Paulina Nin señaló: "Rosario cuando ve a Daniel se esconde, lo esquiva".

Luego, bajo esta misma línea, el panelista Manuel González no guardó silencio y reveló que Bravo "tampoco me saluda, y me llamó la atención, porque una vez que salió toda la polémica (...) las veces que yo he coincidido con Rosario Bravo, ella es muy de su pinta, y si no es a su pinta, no está bien hecho".

PURANOTICIA