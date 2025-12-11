Rosalía agota entradas y confirma dos nuevos conciertos en Chile para 2026

Tras el éxito de sus dos primeras presentaciones en Santiago, la popular cantante española, Rosalía, confirmó que regresará al país con dos conciertos adicionales en 2026.

Las entradas para los shows del 24 y 25 de julio se pusieron a la venta este miércoles y se agotaron en pocas horas, lo que motivó a la cantante española a sumar dos nuevas fechas: el 27 y 29 de julio en el Movistar Arena.

Las entradas para estos nuevos conciertos ya están disponibles, las cuales comenzaron su venta a las 11:00 horas de este jueves 11 de diciembre a través de Puntoticket.



Cabe mencionar que Rosalía volverá a Chile en el marco de la gira promocional de Lux, su más reciente disco de estudio, el cual fue elegido dentro de los 17 mejores álbumes de 2025 según New York Times.

