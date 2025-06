Roon Antonio revela escalofriante momento que vivió en Mundos Opuestos: "Me desperté, sentí que pasaba algo"

En el último capítulo de Mundos Opuestos, el participante Roon Antonio, vivió una particular y escalofriante situación dentro de la casa del reality.

Tal como relató Roon, todo ocurrió cuando estaban todos dormidos en la habitación en el “Futuro”, cuando el periodista se despertó tras sentir una “presencia” en el encierro.

El comunicador se levantó de su cama y se acercó a Juan Pedro Verdier, quien le entregó contención.

“Me desperté, sentí que pasaba algo. Me tocaron la cama como por encima”, explicó Roon a su compañero.

“Me asusté mucho, no sé qué fue eso. Qué loco”, expresó el joven, donde después se fue a dormir.

Durante la mañana, Roon conversó con Valentina Concha sobre el susto que pasó la noche anterior.

“Anoche me penaron. Nunca me habían penado en mi vida, es la primera vez que me pasa. Me tuve que levantar, despertar, tuve que ir donde Juan Pedro, que me abrazó y me dio una pequeña oración y me pude dormir”, aseguró el periodista.

“Yo estaba acostado ahí, me quedé dormido altiro porque estaba cansado. Y sentía que alguien estaba sobre mí”, detalló.

“Después me quedé dormido de nuevo, a los tres segundos la misma situación. Después me pasó de nuevo, yo sabía que era una parálisis (...) Me pasó tres veces seguidas, pero a la cuarta vez estaba despierto y eso estaba pasando sobre mi cuerpo”, agregó Roon Antonio.

Ante esto, Evelyn Ortiz aseguró que “eso no es que te penen, es parte de la parálisis del sueño. Tú ves gente, ves sombras, puedes ver cualquier cosa que te angustia tanto, sientes que está ahí, siente que estás despierto, pero no puedes mover tu cuerpo”.

“¿Hay algo que te está angustiando? ¿Quizás algo que hablaron anoche que te hizo?”, le preguntó Evelyn.

“Yo les he dicho a ustedes que el chico del lado (Princeso), me busca todo el rato la mirada”, respondió Roon, haciendo referencia al polémico participante.

“Ayer estuvo mucho rato mirándome directamente, cuando estábamos conversando, desde allá. Y a mí dijo que yo le estaba prohibiendo su sueño de vida por haberlo nominado, la pelea que tuvimos. Me da miedo ese hue…(...) Me da miedo su energía, siento su mirada muy tensa. En la noche pensaba en su mirada también y decía ‘yo voy a hablar con él’”, cerró Roon.

