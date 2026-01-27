¡Rompió el silencio! Francisco Kaminski reaccionó sin filtro al nuevo romance de Camila Andrade

Una verdadera bomba farandulera se tomó el más reciente capítulo de Zona de Estrellas, donde se instaló con fuerza el rumor de un nuevo romance que tendría como protagonista a Camila Andrade. Pero lo que nadie esperaba era la reacción pública de Francisco Kaminski, su expareja.

La encargada de destapar la información fue Adriana Barrientos, quien aseguró que la relación ya sería un hecho. Según relató en el programa de Zona Latina, la influencer habría realizado un viaje junto a su nuevo enamorado a la exclusiva Viña VIK, jornada que incluso habría quedado registrada.

Respecto a la identidad del galán, Barrientos reveló que se trataría de Jorge Yungue, un ingeniero de 34 años, oriundo de Talca. De acuerdo a la panelista, no pertenece al mundo del espectáculo y se dedica a los negocios familiares ligados al rubro de la construcción. Además, no sería una relación nueva del todo, ya que ambos habrían tenido un vínculo en el pasado, por lo que este romance tendría tintes de remember.

Mientras el programa se emitía en vivo, Adriana Barrientos decidió llamar directamente a Francisco Kaminski para contarle la información antes de que se enterara por la prensa. Sin embargo, la respuesta del animador fue breve.

“No me interesa”, habría dicho Kaminski, cortando de inmediato la llamada telefónica. Más tarde, incluso le envió un mensaje a la panelista solicitándole que no lo vuelva a llamar al aire, reafirmando su distancia total respecto a la vida sentimental de su expareja.

Por ahora, ninguno de los involucrados ha confirmado oficialmente la relación, pero el tema ya se instaló con fuerza en la agenda del espectáculo.

PURANOTICIA