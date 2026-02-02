Romina Sáez relata brutal ataque en discoteca que la dejó inconsciente: “Me dijo que me iba a matar”

La noche que debía ser de diversión para Romina Sáez terminó en un verdadero escándalo. La exintegrante de Mekano recurrió a sus redes sociales para contar que fue víctima de una violenta agresión en una discoteca, que la dejó inconsciente y con atención médica de urgencia.

Según relató, todo comenzó por un ridículo conflicto de celos: una mujer, visiblemente ebria, increpó a la amiga de Sáez por supuestamente haber bailado con su pareja. Lo que parecía un incidente menor rápidamente escaló a amenazas de muerte.

Tras este mal entendido, Romina se involucró para defender a su amiga. "Me dijo que me iba a matar", confesó la exMekano, agregando que intentó alertar a un guardia del local sobre la situación. Según ella, el personal del recinto le aseguró que las agresoras ya se habían marchado.

Pero la calma duró poco. La misma mujer regresó minutos después y lo que siguió fue un enfrentamiento que terminó en violencia física.

"No alcanzo a hacerle eso cuando siento un botellazo en la cabeza", relató Sáez, explicando que el golpe la dejó inconsciente en el suelo.

Lo más indignante, según la exfigura televisiva, fue la total negligencia del lugar, el cual no quiso revelar el nombre de este, ni en qué lugar del país fue.

"Nadie se hizo cargo de la discoteca, nadie llamó a Carabineros, nadie llamó a una ambulancia", denunció. La actriz tuvo que trasladarse por sus propios medios a un centro médico para constatar sus lesiones.

Una noche de fiesta que terminó convertida en una pesadilla y que deja en evidencia la falta de seguridad y responsabilidad de algunos locales nocturnos.

