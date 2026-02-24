Rodrigo Villegas triunfa en Viña 2026 y se lleva la Gaviota de Oro y Plata

La segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo como uno de sus momentos más destacados la presentación del comediante nacional Rodrigo Villegas, quien se llevó la Gaviota de Oro y Plata en medio de una evidente emoción sobre el escenario de la Quinta Vergara.

La jornada de este lunes 23 de febrero marcó su tercera participación en el certamen, consolidando una trayectoria exitosa en el principal escenario del país. El humorista ya había triunfado en 2017 y 2023, ocasiones en las que obtuvo Gaviotas de Plata y Oro, y esta nueva actuación reafirmó la conexión con el “Monstruo”.

Villegas, actor y comediante oriundo de Antofagasta, alcanzó popularidad masiva tras su paso por el programa televisivo Morandé con Compañía, donde se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del espacio.

Con su característico “humor líquido” y transversal, logró conquistar nuevamente al público viñamarino. Al recibir el máximo galardón, visiblemente conmovido, expresó: “Fascinado, muchas gracias”, agradeciendo el respaldo y cariño del público.

De esta manera, Rodrigo Villegas reafirma su lugar como uno de los comediantes más sólidos del circuito nacional y suma un nuevo hito a su carrera en la Quinta Vergara.

PURANOTICIA