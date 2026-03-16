Monserrat Álvarez atraviesa complejo momento en su vida tras importante pérdida familiar

La familia de Monserrat Álvarez rompió el silencio y confirmó la muerte de su madre, Adriana Figueroa, pero lo hizo de la manera más discreta posible: mediante un mensaje privado difundido entre amigos y familiares en las últimas horas.

Según reveló El Filtrador, los propios allegados decidieron que la noticia saliera a la luz, aunque aún de forma limitada. "Queremos compartir con ustedes el triste fallecimiento de nuestra madre Adriana Figueroa", escribieron, invitando a amigos y cercanos a acompañarlos en el último adiós.

El velorio, según los primeros reportes, se llevará a cabo este domingo, y la familia abrió la puerta a quienes quieran despedirse, en lo que ya se perfila como un momento cargado de emociones.

Sin embargo, lo que más llama la atención es que Monserrat Álvarez, conductora estrella de Televisión Nacional de Chile, todavía no ha hecho ninguna declaración pública ni confirmado personalmente la partida de su madre, generando rumores y expectación entre seguidores y colegas del mundo televisivo.

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