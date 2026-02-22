Rodrigo Villegas promete nostalgia y sorpresas en su regreso a Viña

Con la tranquilidad que entrega la experiencia, Rodrigo Villegas se prepara para su tercera presentación en el Festival de Viña del Mar, donde volverá al escenario de la Quinta Vergara este lunes 23 de febrero.

El humorista ya conquistó en sus anteriores pasos por el certamen las Gaviotas de Plata y Oro, y ahora promete un espectáculo distinto. En conferencia de prensa adelantó que su rutina será “un viaje bien nostálgico”, aunque evitó revelar mayores detalles.

Según explicó, la idea es que el show funcione como una válvula de escape en medio de la contingencia, conectando emocionalmente con el público y transformándose en un regalo para quienes sigan su presentación.

Como adelanto simbólico, Villegas apareció luciendo una polera con ilustraciones tipo Funko Pop de personajes emblemáticos de su carrera, como Mathiu Focker, El Makina y Yuri Kolinsky de los Blondon Boys, íconos que siguen vivos en la memoria colectiva.

En paralelo al Festival, la televisión abierta ofrecerá alternativas. Canal 13 emitirá presentaciones históricas del certamen, mientras Chilevisión apostará por su Festival de Comedia, donde ese mismo lunes se presentará Dino Gordillo.

Lejos de hablar de competencia, Villegas valoró el escenario: “me encanta que haya trabajo para mis colegas”, comparando la oferta televisiva con un “buffet” donde el público puede elegir libremente.

Finalmente, también tuvo palabras de respeto para Stefan Kramer, quien regresa a la Quinta este domingo. “Kramer es como el grande de la comedia en este país”, afirmó, dejando en claro que su retorno estará marcado por la experiencia, la nostalgia y la camaradería.

