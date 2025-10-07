Rodrigo Salinas se refirió a su ausencia en el Tiny Desk de 31 Minutos: "Me echaron por ordinario"

La reciente participación de 31 Minutos en el reconocido formato Tiny Desk no solo ha causado sensación en redes sociales, sino que también se ha convertido en un éxito rotundo en YouTube, acumulando más de 2,9 millones de reproducciones en menos de dos días.

Pese al entusiasmo generalizado, varios seguidores notaron la ausencia de Rodrigo Salinas, conocido por interpretar a entrañables personajes como Juanín, Mario Hugo y Tennison Salinas.

Ante las especulaciones, el actor decidió referirse al tema en el podcast Fabrizio Demasiado, conducido por Fabrizio Copano, donde explicó las razones detrás de su exclusión del proyecto y entregó su visión sobre la presentación de sus excompañeros.

Y fue en una conversación telefónica entre ambos comediantes, donde Salinas se mostró muy felíz por el trabajo de sus amigos.

"Fue excelente, histórico. Nunca más hue... a medias. Me encantó", sentenció Rodrigo.

Luego, muy a su estilo, bromeando se refirió a su salida del conjunto musical, donde señaló: "Todos saben que me echaron por ordinario. Soy muy cuma pa' eso. Yo me fui por la escuela de Don Carter... yo tomé el curso con Don Carter y ahí me equivoqué".

"No pueden los personajes de 31 Minutos estar diciendo las ordinarieces...", agregó Copano entre risas.

