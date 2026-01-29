Rodrigo Salinas revela por qué no estuvo en el Tiny Desk de 31 Minutos: ''Me equivoqué”

Rodrigo Salinas sorprendió al transparentar la insólita razón que lo dejó fuera del aplaudido Tiny Desk Concert de 31 Minutos, grabado a fines de septiembre de 2025 y que ya supera los 15 millones de visualizaciones.

En conversación con el podcast Me Suena, conducido por Jean Philippe Cretton y Mauricio Jurgensen, el humorista y quien es voz original de personajes como Juanín Juan Harry y Mario Hugo, reconoció que su ausencia se debió a una mala decisión de agenda. “La verdad es que estaba en una gira con Bernardita Ruffinelli que se llamaba Pololos… me equivoqué”, comentó entre risas.

Salinas detalló que ese mismo día se encontraba presentándose en el sur del país, específicamente en el local San Pancho de Curicó, lo que le impidió viajar a la grabación del icónico formato musical. Aun así, aclaró que sí participó de manera parcial, dejando grabada su voz para una breve intervención de Juanín que aparece en el registro final.

El comediante también contó que la situación tuvo una suerte de compensación: fue invitado posteriormente a la grabación de un comercial de 31 Minutos, instancia en la que pudo conocer a Chayanne. “Con eso se me olvidó todo”, bromeó.

