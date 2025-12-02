Rodrigo Salinas brilla en el doblaje de “Zootopia 2”: película arrasa en América Latina y rompe récords históricos de Disney

La secuela animada que todos esperaban llegó con fuerza y dejó cifras que hablan por sí solas. "Zootopia 2" no solo arrasó en la región, sino que estableció un récord histórico. Con más de 27,5 millones de dólares recaudados y 5,8 millones de asistentes en su primer fin de semana, la película se coronó como la más vista en América Latina, quedando solo detrás de "Moana 2".

El fenómeno no se quedó ahí. A nivel global, la apertura se estima en 559,5 millones de dólares, lo que convierte a esta secuela en el estreno animado más grande de la historia de Disney y en el cuarto lanzamiento más alto de cualquier película.

Un verdadero batacazo si se compara con el inicio de la primera entrega en 2016, que apenas recaudó 75 millones antes de superar los 1.020 millones a nivel mundial.

En esta nueva historia, la inseparable dupla de Judy Hopps y Nick Wilde enfrenta un desafío mayor, de investigar la llegada del misterioso Gary De'Snake, infiltrándose en distintos sectores de Zootopia y poniendo a prueba su alianza. La película vuelve a contar con la dirección de Jared Bush y Byron Howard, ganadores del Oscar, y la producción de Yvett Merino.

RODRIGO SALINAS COMO DOBLAJE

Y como no podía faltar el toque latino, Chile también dijo presente en el estreno: el comediante Rodrigo Salinas fue confirmado en el elenco de doblaje latinoamericano, dando vida a Russ, una morsa que acompaña a Judy y Nick en el caso que deben resolver.

PURANOTICIA