Rodrigo “Otakín” Fernández da el salto a la televisión como nuevo participante de "El Internado"

El popular creador de contenido Rodrigo Fernández, conocido en redes sociales como Otakín, dejará momentáneamente sus ácidas críticas gastronómicas para sumarse como uno de los concursantes del nuevo programa "El Internado", de Mega.

El oriundo de Hualpén, reconocido por su estilo directo y humor sin filtros, confirmó su participación en el espacio televisivo.

"Para ganarlo. Si yo ingreso a algo, es para llegar hasta el final. No soy de medias tintas, y la verdad es que todos los desafíos que me he puesto en la vida son para llevarlos hasta el final", sentencipo Fernández.

"Me encanta cocinar, pero el tema es que tengo una cocina muy ordinaria, entonces no quiero mostrarla en redes", agregó.

Luego, el reconocido crítico de comida añadió: "Si me preguntan de tecnicismos no voy a saber, pero sí lo puedo aplicar. Quizá no sé explicar lo que es una reducción, pero sí sé hacerla".

"Me voy a mostrar tal como soy. Obviamente la gente me va a ver despertando, acostándome. Por ejemplo, yo no uso pijama, de hecho, la misma polera con la que estoy en el día es mi pijama porque no sudo", reveló.

Recordemos que "El Internado" será animado por Tonka Tomicic y tendrá a 18 personas del mundo del espectáculo conviviendo y compitiendo en exigentes pruebas de cocina, por lo que Rodrigo se suma a Di Mondo, Daniella Campos, Etienne Bobenrieth, Fernando Solabarrieta, Maluco, Carla Ochoa, Laura Bozzo, Efrén Reyero y Blu Dumay (hija de María Alberó e Iván Zamorano), Arenita y Paloma Fiuza.

