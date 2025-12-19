Faloon Larraguibel vuelve a la clínica y enciende las alarmas: el delicado problema de salud que la complica en Fiebre de Baile

La preocupación volvió a instalarse con fuerza en torno a Faloon Larraguibel. La exchica Yingo encendió nuevamente las alarmas en redes sociales tras reaparecer internada en una clínica, marcando su segunda visita médica en apenas unos días.

Fue durante el fin de semana cuando surgieron las primeras señales de alerta, pero en las últimas horas la inquietud se multiplicó. Faloon compartió otra postal desde el recinto médico, visiblemente afectada, lo que llevó a sus seguidores a exigir explicaciones. Ante la ola de mensajes, la participante de Fiebre de Baile decidió dar la cara y contar la verdad detrás de su estado de salud.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, la influencer detalló el procedimiento al que fue sometida y cómo se encuentra tras la intervención.

"Sigo en la clínica. Yo creo que pronto me dan de alta, pero obviamente me duele. Estoy más o menos tiesa porque está todo inflamado. Fue hoy día que me infiltraron, entonces está como más o menos hinchado", relató, dejando en evidencia que el dolor sigue siendo protagonista.

Pese al complejo panorama, Faloon intentó bajar la intensidad de la preocupación y enviar tranquilidad a quienes siguen atentos su evolución. "A medida que van pasando los días, eso va a ir bajando, sí o sí. Gracias por la preocupación", expresó.

El problema médico que la tiene contra las cuerdas

Lejos de tratarse de una molestia pasajera, la situación de la comunicadora viene arrastrándose desde hace semanas. Ella misma ya había revelado el diagnóstico que explica por qué su cuerpo está pasando la cuenta, especialmente en medio de las exigencias físicas del programa de baile.

"Tres hernias en la columna cervical. Entonces esto aumenta los dolores por la carga de trabajo, el estrés y muchos otros factores", había confesado, dejando claro que el ritmo del estelar no ha hecho más que agravar un problema de salud serio.

