Julio César Rodríguez revela la inesperada figura que podría reemplazar a Fran García-Huidobro en Only Fama

La salida de Fran García-Huidobro de Mega no solo remeció los pasillos del canal, sino que dejó instalada una pregunta que tiene a la farándula en llamas: ¿quién tomará el mando en la animación de Only Fama? Y cuando todos esperaban un anuncio oficial, fue Julio César Rodríguez quien lo reveló.

La inesperada renuncia de Fran para volver a Chilevisión se convirtió en uno de los movimientos más comentados del mundo del espectáculo de este año. Su partida dejó vacante el sillón que compartía con José Antonio Neme en el estelar de espectáculos de Mega, desatando una ola de rumores, apuestas internas y nombres que iban y venían.

Pero el verdadero golpe vino desde donde menos se esperaba. En el podcast Por qué tenía que decirlo, espacio que comparte justamente con Neme, Julio César —con sombrero de animador y director de programación de CHV— decidió tirar la bomba

Mientras Neme destacaba el legado y la personalidad de su excompañera, JC lo frenó en seco y soltó una frase que cambió el tono de la conversación.

"Creo que la cambian con la Jueza", disparó, dejando a su interlocutor completamente descolocado.

La reacción fue inmediata: risa nerviosa y silencio incómodo. Pero Rodríguez no dio pie atrás y redobló la apuesta con más detalles que encendieron aún más el cahuín.

"Creo que vas a hacerlo con Carmen Gloria (Arroyo). Tengo datos acá, de que Only Fama sigue con Carmen Gloria", insistió, asegurando contar con información de primera fuente.

Al instante, Neme respondió: "Bueno, yo trabajo con cualquier compañera. Nunca he trabajado con la Carmen Gloria, buena dupla quizá. Hay también otras postulantes, entiendo", respondió, dejando abierta la puerta a que la decisión aún no esté completamente sellada.

