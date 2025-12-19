Iron Maiden desata la locura en Chile y confirma segundo show en el Estadio Nacional

Iron Maiden volvió a sacudir a sus fanáticos chilenos y dejó claro que su reinado sigue intacto. La banda británica confirmó un segundo concierto en el Estadio Nacional para 2026, luego de que la demanda por verlos en vivo superara todas las expectativas.

El regreso del grupo a Chile será en el marco de su gira "Run for your lives", tour con el que celebran nada menos que sus 50 años de historia. En un principio, los ingleses solo habían anunciado una fecha para el 31 de octubre, pero el fanatismo del público local obligó a abrir un nuevo espectáculo para el 1 de noviembre, transformando el fin de semana en una verdadera fiesta del metal.

La noticia no tardó en encender las redes y reavivar la locura maiden maníaca, confirmando que Chile sigue siendo una de las plazas más potentes de la región para la legendaria banda.

En cuanto a las entradas, la carrera por conseguir un cupo ya tiene fecha y hora: los tickets para este segundo show de Iron Maiden en Santiago estarán disponibles desde las 11.00 horas de este sábado 20 de diciembre, exclusivamente a través de Ticketmaster.

