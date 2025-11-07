Rodrigo Muñoz se defiende de los malos comentarios y celebra el embarazo de Daniela Pérez: “Opinan desde cualquier lugar”

El pasado 20 de octubre, Daniela Pérez y el músico Camilo Zicavo sorprendieron al anunciar que serán padres, y ahora quien tomó la palabra fue Rodrigo Muñoz, el padre de la actriz, dejando en claro que está viviendo la noticia con toda la alegría.

En conversación con Alfombra Roja, Muñoz no escondió su entusiasmo por la llegada del nuevo nieto.

“Genial. Me encanta, me encanta, me encanta. Además, que veo que están felices ellos también y eso me hace sentir muy bien”, expresó.

Respecto a las críticas que ha recibido su hija, el actor fue tajante: “La gente opina sin saber siempre. Opinan desde cualquier lugar. No hay que leerlo. Yo no leo ningún comentario”, dijo.

“Imagínate que muchos escriben desde la cárcel, ¿qué te puede importar?”., agregó entre risas.

Y aclaró que Daniela sigue la misma filosofía: “Hace lo mismo que yo, no lee nada. Así que fantástico. No hay que teñirse de esas cosas”, cerró, mostrando que la familia se protege de la negatividad mientras celebra la noticia.

“Me encantaría que fuera hombre. Pero da lo mismo, lo que sea. Que llegue sanito”, confesó Muñoz.

Y para cerrar con broche de oro, su madre, Claudia Pérez, no dudó en responder con ironía a los haters desde sus redes sociales:

“A todos los haters los invito a subir cerros, conectar con la naturaleza y salir de casa”, comentó junto a una foto en el Mirador Morro Las Papas.

Entre elogios, críticas y comentarios ácidos, la familia Pérez se prepara para recibir a su nuevo integrante con humor y mucho amor.

PURANOTICIA