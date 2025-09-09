Rodrigo "Gallina" rompe el silencio y entrega detalles del nuevo rumbo de Karol Lucero fuera del país

Rodrigo Gallina no guardó silencio y se refirió al futuro de su amigo Karol Lucero, quien recordemos dejó el país para un supuesto retiro espiritual tras la polémica de haber sido infiel a su esposa, Fran Virgilio.

Y fue en el último capítulo del programa de farándula de Canal 13, "Hay que decirlo", donde mientras abordaban el mediático tema del exlocutor, Gallina sentenció que: "Igual es difícil mi posición, porque le tengo mucho cariño a Karol, pero también con el tiempo le he agarrado mucho cariño a la Fran. Estoy en una posición donde no le puedo dar la espalda a Karol, tengo que apoyarlo, tratar de orientarlo lo que más puedo, pero yo sé que él es súper cerrado con sus ideas".

Bajo esta misma línea, el exYingo confirmó que Karol dejó el país para ir a Costa Rica a un retiro espiritual, pero que en este momento el exanimador se encuentra en Europa.

"Yo sé que no va ahora a Costa Rica, creo que va a otro país, hasta el 18, y después se va a Costa Rica. Ahora a Alemania. Yo creo que se va a desconectar un poco", sentenció en el espacio de conversación.

Luego, Rodrigo fue consultado por Willy Sabor sobre si sabía algo de una reconciliación entre la expareja, por lo que Gallina dijo: "Yo siento que están en un momento súper complicado (...) Incluso, yo siento que si no fuese tan mediático, quizás se podría conversar en la interna, pero hay tanta presión externa. Está tan dañada la relación".

Pero eso no es todo, ya que finalmente el exchico Yingo habló sobre la decisión de Lucero de asistir a la entrevista en Only Fama.

"Él quiso ir al programa pagado, porque sentía que como persona pública tenía que dar una opinión, defenderse, y también ayuda mucho a responder algunos cuestionamientos de las personas que le llegan por mensaje (...) No estoy de acuerdo con que haya ido. Es más, yo no hubiese ido en su lugar", cerró.

