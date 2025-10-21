Rodrigo Díaz dispara contra el jurado de “Fiebre de Baile”: “No estoy de acuerdo con esos comentarios”

El nuevo ciclo de Fiebre de Baile apenas lleva unas semanas al aire y ya está envuelto en polémicas. El jurado —compuesto por Raquel Argandoña, Vasco Moulian, Edymar Acevedo y los hermanos Power Peralta— ha desatado una ola de críticas por sus comentarios filosos y decisiones que no convencen a nadie.

Mientras algunos concursantes aceptan los duros veredictos con deportividad, los televidentes no se guardan nada: en redes sociales acusan evaluaciones incoherentes y hasta comentarios pasados de tono. Y ahora, un rostro histórico del programa decidió meterse al baile, pero desde afuera.

Se trata de Rodrigo Díaz, el recordado ganador de la tercera temporada del espacio (2010), quien sacó la voz para cuestionar la forma en que se están poniendo las notas. En conversación con Alfombra Roja, el ex Rojo no solo dejó claro que no comparte el sistema actual, sino que se candidateó sin pudor para sumarse al jurado, asegurando que podría aportar “criterio y experiencia real en danza”.

“No estoy de acuerdo con esos comentarios un poco sensacionalistas o que los genera algún tipo de jurado para generar prensa. Ese tipo de cosas a mí no me gustan”, señaló el bailarín.

“Me gusta el consejo equitativo y además que sirva, o sea, que la persona pueda sacar algo de lo que tú le estás diciendo”, agregó.

Y no es el único que piensa así: varios eliminados del programa han denunciado que los que siguen en competencia son los que más ruido generan mediáticamente, y no necesariamente los que mejor bailan.

Entre dardos, egos y pasos de baile, Fiebre de Baile parece estar viviendo su temporada más encendida… y no precisamente por las coreografías.

PURANOTICIA