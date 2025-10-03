Rockódromo de Valparaíso anuncia cartel 2025 liderado por Francisca Valenzuela, Illapu, Princesa Alba y Soulfia

Superado ya su aniversario número 20, el festival Rockódromo de Valparaíso zarpa a una nueva década: una etapa en que se consolida como el escenario donde convive música chilena de todas las eras y desde todas las coordenadas del país. Un cartel en que destacan artistas que cuentan con más de 50 años de carrera, codo a codo con agrupaciones regionales que estrenan sus primeros sencillos.

Rockódromo 2025 -organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del programa Escuelas de Rock y Música Popular- se realizará desde el 27 al 30 de noviembre en distintas locaciones de Valparaíso. Entre los nombres que protagonizan esta edición están dos leyendas de la música nacional, como son Illapu y Quilapayún; el debut de Saiko en la fiesta porteña; el metal de exportación de Criminal; el momento estelar de Francisca Valenzuela; la vigencia del pop urbano con Princesa Alba y Soulfia. La lista de invitados nacionales la completan Javiera Mena, Bronko Yotte, Kuervos del Sur, Catalina y las Bordonas de Oro, Chinoy y Yajaira.

“Rockódromo llega a esta edición número 21 consolidándose como una importante vitrina para toda la música chilena. En estos cuatro días, lo que hacemos es abrir un espacio para distintos estilos musicales pero también para que artistas de trayectoria compartan escenario con quienes están recién forjándose un camino en esta disciplina, y todo pensado para que las personas disfruten de esta fiesta de manera gratuita y segura, recuperando los espacios públicos y apropiándose de la ciudad”, dijo la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo.

La versión 2025 fija a la Plaza Sotomayor y el Barrio Puerto como su enclave principal y también suma programación en el Teatro Municipal de Valparaíso, actividades en el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, Centex (Sotomayor 233) y showcases en las salas Trotamundos y Segundo Piso.

Rockódromo incluye además una lista de bandas regionales representativas de todo el país. El festival será el hito final para una serie de conciertos públicos domiciliados desde Arica a Magallanes y agrupados bajo el nombre de 'Red Rockódromo'. Se trata de 16 festivales que reúnen a una selección regional de bandas y músicos, además de invitados nacionales, en jornadas donde se escoge a una agrupación para viajar hasta la ciudad puerto y representar a su región sobre el escenario.

Todas las regiones presentes

Hasta la fecha -y restando aún festivales de la Red Rockódromo- dirán presente en Rockódromo desde regiones NayaSoul (Antofagasta), Oktagones (Atacama), Gaspar Luna (Magallanes), Nico Carreño (O'Higgins), Cepa Funk (Aysén), Isleños (Los Lagos), Pryecto Rama (Maule), Eje Abstracto (Ñuble) y El EM3 (Biobío). A ellos se suman seis bandas de la Región de Valparaíso, que también hicieron su postulación a la Red Rockódromo: El Significado de las Flores, Simones, Alma Pájara, Hemiola, Sofía Correa y -desde Rapa Nui- la cantante Sera Moulton.

Rockódromo además ofrecerá paneles de conversación, encuentros con agentes de la música, charlas y más, en una programación paralela agrupada bajo el rótulo 'Rockódromo Industria'. En esas instancias participarán también programadores musicales extranjeros, directores de venues y festivales latinoamericanos, quienes -año a año- cierran intercambios y contrataciones para contar con las bandas de la Red Rockódromo en sus escenarios latinoamericanos.

Así, en lo que va de 2025, bandas que se presentaron el año pasado en Rockódromo han emprendido sus primeras giras internacionales: los chilotes Dodo fueron invitados a la Feria Internacional de San Marcos en Aguascalientes, México; Animales Exóticos Desamparados, banda de Biobío, se presentó en Rock al Parque en Bogotá; la agrupación de Algarrobo du0fem viajó hasta el Bandas en Red en Uruguay; mientras que Samsara de la Región Metropolitana se presentará en octubre en el festival Fiura de Cali.

Toda la información sobre Rockódromo 2025 está disponible en escuelasderock.cultura.gob.cl.

MES DE LA MÚSICA CHILENA

Desde 2015, cada 4 de octubre se celebra el Día de la Música y los Músicos Chilenos, asignado por Ley en homenaje al natalicio de Violeta Parra. Y como una manera de reconocer la labor en este ámbito artístico, el Ministerio de las Culturas hace extensiva la programación durante todo octubre, para conmemorar el Mes de la Música y los Músicos Chilenos en todas las regiones del país.

En Valparaíso, el Centex tendrá conciertos por Violeta este viernes 3 (18.30 horas), mientras que hasta el sábado 4 estará disponible la exposición “El baúl de Violeta”, a cargo del Museo Violeta Parra (11.00 a 17.00 horas).

El sábado 4 de octubre, la Región del Biobío vivirá la jornada principal del Mes de la Música Chilena, con un masivo concierto gratuito en el Coliseo La Tortuga de Talcahuano, que reunirá a artistas locales y tendrá como banda nacional invitada a Tiro de Gracia, referente del hip hop chileno.

Entre las actividades disponibles en Chile Cultura (chilecultura.gob.cl) están también los conciertos de la Red de Festivales de las Escuelas de Rock y Música Popular (todos con entrada liberada). Este sábado 4 se realiza en Playa Brava de Iquique una nueva edición del festival IKE-IKE, con Gepe como plato de fondo; mientras que el sábado 11 será el turno de Kawin en el frontis del Centro Cultural de Lautaro, con Los Jaivas como invitado nacional. El sábado 18 la cita es en el festival Chinchorro Sin Fronteras, en el Parque Centenario de Arica, con La Sonora Cinco Estrellas. La fiesta musical continúa el 22 de octubre con el encuentro Astromúsica en el Auditorio Municipal de Coquimbo, con Claudio Narea; y el jueves 23 con Ríos de Música en el Teatro Cervantes de Valdivia, con una selección de artistas regionales sobre el escenario.

La plataforma de cine chileno OndaMedia (ondamedia.cl) también se suma a la celebración poniendo a disposición del público una selección de cintas de ficción y documental donde la música y sus artistas son protagonistas. Entre ellas se cuentan los documentales “Los Jaivas: Todos juntos”, dirigido por Rodolfo Gárate"; y “La banda volante", de Pablo Mardones. A ellos se suma “Miguel San Miguel”, que cuenta la historia de Los Prisioneros; “Violeta se fue a los cielos”, sobre la vida de Violeta Parra, además de documentales de Gepe y Javiera Mena, Juanita Parra, Los Ángeles Negros, Electrodomésticos, Quilapayún, entre otros.

Toda la programación está disponible en un especial disponible en chilecultura.gob.cl.

