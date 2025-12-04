Rocío Marengo estalla de emoción y anuncia la llegada de Isidro, su hijo con Eduardo Fort

En las últimas horas, la farándula argentina quedó patas arriba luego de que varios medios anunciaran la llegada del primer hijo de Rocío Marengo junto al empresario Eduardo Fort. Y fue la propia Marengo quien salió a confirmar el esperado nacimiento de su pequeño Isidro, poniendo fin a las especulaciones.

La modelo trasandina, de 45 años, que durante años luchó por cumplir su sueño de convertirse en madre, decidió compartir con sus seguidores un registro íntimo que muestra desde los nervios previos hasta el emotivo momento posterior al parto.

Isidro nació prematuro, con apenas 33 semanas, pero eso no impidió que Marengo agradeciera públicamente a quienes la apoyaron en este camino y enviara un mensaje para calmar a sus fanáticos, asegurando que el bebé se encuentra evolucionando favorablemente.

"Estamos muy felices!!!!! Bienvenido bebito!!! Isidro Fort Marengo, nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg. Gracias a todos por los mensajitos hermosos. Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico!!!! No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra Dr Alejandro Falco, reyyyyy la rompes tooooda!!!! A Marcela, Mariela, Federico, María Inés Viglierchio.. y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo!!!! Son enormes!!!", señaló.

La felicidad de Marengo dejó claro que este nacimiento no solo marca un antes y un después en su vida, sino que también se convierte en uno de los momentos más comentados del día en el mundo del espectáculo, con miles de seguidores celebrando junto a ella la llegada del pequeño Isidro.

