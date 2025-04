Roberto Cox revela futuros proyectos tras abandonar "Contigo en la Mañana"

"Desgraciadamente, creo que me estaba pasando la cuenta. Voy a seguir en el AM, abriendo la programación todos los días, pero ya seguir hasta las 13 PM se me estaba haciendo un poquito pesado", reveló Cox cuando le dijo adiós al programa de Chilevisión.

"Me gustaría tener un poquito más de tiempo libre para desarrollar dos proyectos que me tienen muy ilusionado", agregó.

Ahora, a dos meses de su retiro del programa, el periodista conversó con Que Te Lo Digo, y reveló detalles sobre sus futuros proyectos laborales.

Lo primero que aclaró fue que nunca hubo un regreso al noticiero. “No ha sido una vuelta porque nunca lo dejé, el noticiero empieza a las 5:45 de la mañana y termina a las 8 así que sigo con eso”.

“No estoy más en el matinal, pero sigo con cosas interesantes como algunos reportajes que ya salieron, otros por salir”, detalló.

SUS FUTUROS PROYECTOS PARA ESTE AÑO

El periodista confesó, que además de su carrera en Chilevisión, quiere seguir potenciando su podcast de Youtube, "Nada que perder".

“Mi gran proyecto, que quiero hacer crecer este año, es el Nada que perder, este programa que tengo en YouTube. Creo que tiene bastante potencial, que hemos golpeado bastante con noticias, con cosas que han pasado en el programa”, indicó.