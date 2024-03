Roberto Cox desmiente rumores de romance con Pamela Díaz

El periodista Roberto Cox desmintió definitivamente, todos los rumores que lo vinculan sentimentalmente a él, con la personalidad de televisión y ex chica reality, Pamela Díaz.

En entrevista con el sitio m360, Cox aseguró que, "Con Pamela tenemos muy buena onda. Yo a Pamela no la conocía en persona hasta que fue a mi casa a hacer la entrevista del 'Sin editar'. En un principio, cuando me llaman y me dicen 'Oye, Pamela te quiere entrevistar para su programa', lo dudé porque yo, sin conocerla, Pamela tiene fama de ser muy incisiva y todo eso. Entonces dije 'uh va a venir a mi casa, tal vez qué preguntas me va a hacer'", recordó.

"Al final, no tengo nada que esconder, que venga y me pregunte todo lo que quiera. Salió un capítulo muy divertido, nos reímos un montón y desde ese entonces ya nos hemos cruzado varias veces", expresó el panelista de "Contigo en la Mañana" de Chilevisión.

Tras esa entrevista, ambos se volvieron muy cercanos, pero desmintió que existiera algo más, como una relación amorosa.

"Tenemos muy buena onda y nos llevamos muy bien, es eso no más, no hay nada. Somos buenos amigos", concluyó.

PURANOTICIA