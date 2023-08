Ricky Martin y su divorcio con Jwan Yosef: “Estamos mejor que nunca”

Hace algunas semanas, el cantante puertorriqueño Ricky Martin, y el artista sueco Jwan Yosef, confirmaron el quiebre de su relación luego de ocho años juntos.

Ahora, luego de varios días de haber entregado la primicia a través de sus redes sociales, el intérprete conversó con Lourdes Collazo para Telemundo Puerto Rico, a quien le entregó detalles de su divorcio.

“Estoy soltero, Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es pre-pandémico”, comenzó relatando músico.

En esta línea, Martin aseguró que junto al padre de sus hijos mantienen una buena relación, y que “nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos y pasamos por las altas y las bajas y lloramos juntos y nos reímos juntos. Estamos mejor que nunca”.

“Cuando el público se enteró que nos estábamos divorciando, ya nosotros habíamos pasado por un proceso de luto bastante sólido. Estábamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por su bien, por mi bien y por nuestros hijos”, reveló sobre el quiebre.

“Mis hijos nunca vieron una pelea entre Jwan y yo. Cuando les dijimos fue como ‘bueno papá, ¿tú estás bien, tú estás feliz? ¿Esta es la decisión? No lo hagas por nosotros, nosotros estamos bien”, añadió Ricky Martin en su relato, asegurando que el término de su relación fue “mucho más fácil de lo que nosotros pensábamos, pero lo hemos hecho con tiempo y con calma”.

“Yo la voy a pasar bien, yo la quiero pasar bien, vamos con calma pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad”, concluyó el cantante sobre el presente de su vida amorosa.

