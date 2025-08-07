Ricky Martin será el encargado de inaugurar el Claro Arena con un show de primer nivel

Lo que muchos ya sospechaban, por fin se hizo oficial. Tras varios días de especulaciones, se reveló el nombre del artista internacional que encabezará la inauguración del Claro Arena, el renovado estadio de Universidad Católica.

Tal como se venía comentando, finalmente se confirmó que será Ricky Martin el encargado de subirse al escenario del recinto ubicado en la comuna de Las Condes, el cual ahora funcionará como un espacio multipropósito.

El carismático cantante puertorriqueño promete encender el ambiente con su espectáculo Ricky Martin LIVE, un show cargado de energía, emociones y grandes éxitos. Se espera que el artista interprete temas icónicos de su carrera como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “La Bomba”, “Vente Pa’ Ca”, “María” y “The Cup of Life”, entre muchos otros.

El show además contará con una puesta en escena de primer nivel, pensada para potenciar cada momento del concierto. Habrá iluminación de última generación, visuales inmersivos, músicos en vivo y un elenco de bailarines que complementarán la energía del espectáculo.

FECHA Y VENTA DE ENTRADAS

Este gran espectáculo tiene fecha para el próximo sábado 4 de octubre, y las entradas se podrán adquirir a través del sistema PuntoTicket.cl, a partir del lunes 18 agosto, a las 11:00 am, donde iniciará la preventa exclusiva para clientes de Banco Falabella.

Por otra parte, la venta general se iniciará una vez agotada la preventa.

