Ricky Martin lanza nueva versión de “Fuego de noche, nieve de día” junto a Christián Nodal

El cantante puertorriqueño Ricky Martin, sorprendió a sus fanáticos al relanzar una nueva versión de una legendaria canción de su repertorio de clásicos, la cual pertenece a su álbum “A medio vivir” de 1995.

Se trata de la canción “Fuego de noche, nieve de día”, la cual casi treinta años después de su estreno original fue reversionada junto al cantante mexicano Christián Nodal.

“Desde que empecé los conciertos sinfónicos me di cuenta de que esta canción, no solamente tiene una historia maravillosa, pero conecta con muchísima gente. Fue entonces cuando se me ocurrió grabarla nuevamente, pero esta vez con sonidos clásicos”, expuso el artista sobre su nuevo tema.

“Esta canción ya era perfecta, pero cuando la escuchen con los Mariachis, les robará el alma como a mí. Mi desafío aún era mayor, estar a la altura de un Ricky Martin y hacerle honor a mis raíces mexicanas”, añadió por su parte Nodal.

PURANOTICIA