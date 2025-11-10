Ricardo Montaner confirma su regreso a Chile: “El Último Regreso Tour” promete hacer historia

El legendario cantante venezolano, Ricardo Montaner, confirmó que regresará a nuestro país con su gira “El Último Regreso Tour”, y el escenario elegido para este esperado reencuentro será nada menos que el Movistar Arena de Santiago.

La cita está fijada para el próximo jueves 4 de junio, en un concierto que ya prende las alarmas entre los fanáticos. Las entradas, que ya están disponibles a través del sistema de Puntoticket, tienen precios que van desde 40.775 hasta los 180.575 pesos, dependiendo del sector dentro del recinto, el cual fue dividido en 13 zonas.

Con 68 años recién cumplidos, Héctor Eduardo Reglero Montaner, no es cualquier artista. Comenzó su carrera en 1973 como baterista en una banda de rock de Maracaibo, pero el destino lo tenía preparado para brillar como cantante.

Apenas un año después, tuvo que reemplazar al vocalista titular y subir al escenario, dando inicio a una carrera que lo llevaría al estrellato. Entre 1976 y 1982 lanzó varios singles, hasta que en 1983 publicó su primer disco oficial, “Cada día”, consolidándose como un referente de la balada romántica.

Montaner regresa a Chile no solo como cantante, sino como un ícono de varias generaciones, y su show promete ser un espectáculo lleno de emoción, recuerdos y grandes éxitos.

