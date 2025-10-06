Revolución en las tardes de Chilevisión: Diana Bolocco se despide de "Plan Perfecto" y Eli de Caso se suma al panel

La animadora dejará el programa vespertino para concentrarse en el nuevo estelar "Fiebre de Baile". Su lugar será ocupado por Eduardo de la Iglesia, mientras que la reconocida comunicadora Eli de Caso se incorpora al panel.
A partir de este lunes, Chilevisión implementará una importante modificación en su bloque de la tarde.
Diana Bolocco dejará la conducción del programa "Plan Perfecto", decisión que responde a su preparación para liderar el nuevo estelar del canal, "Fiebre de Baile", uno de los proyectos más esperados de la temporada.
En su reemplazo, asumirá de forma estable el periodista y conductor Eduardo de la Iglesia, rostro conocido por la audiencia del canal.
Además, el panel del espacio se verá fortalecido con la incorporación de una reconocida y querida figura de la televisión chilena, cuya llegada promete renovar el dinamismo del programa.
Sin embargo, los cambios en "Plan Perfecto" no terminan con la salida de Diana Bolocco y la incorporación de Eduardo de la Iglesia. En esta nueva etapa, el programa también sumará a una de las figuras más queridas y representativas de la televisión nacional: Eli de Caso.
La destacada comunicadora se integrará al panel conformado por Constanza Capelli, Renata Bravo y el abogado Claudio Rojas, aportando su vasta trayectoria y su reconocida conexión con la audiencia.
