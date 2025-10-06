Revolución en las tardes de Chilevisión: Diana Bolocco se despide de "Plan Perfecto" y Eli de Caso se suma al panel

A partir de este lunes, Chilevisión implementará una importante modificación en su bloque de la tarde.

Diana Bolocco dejará la conducción del programa "Plan Perfecto", decisión que responde a su preparación para liderar el nuevo estelar del canal, "Fiebre de Baile", uno de los proyectos más esperados de la temporada.

En su reemplazo, asumirá de forma estable el periodista y conductor Eduardo de la Iglesia, rostro conocido por la audiencia del canal.

Además, el panel del espacio se verá fortalecido con la incorporación de una reconocida y querida figura de la televisión chilena, cuya llegada promete renovar el dinamismo del programa.

Sin embargo, los cambios en "Plan Perfecto" no terminan con la salida de Diana Bolocco y la incorporación de Eduardo de la Iglesia. En esta nueva etapa, el programa también sumará a una de las figuras más queridas y representativas de la televisión nacional: Eli de Caso.

La destacada comunicadora se integrará al panel conformado por Constanza Capelli, Renata Bravo y el abogado Claudio Rojas, aportando su vasta trayectoria y su reconocida conexión con la audiencia.

