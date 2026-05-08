Revolución en el bloque matinal: Roberto Cox se integra a la nueva era de "Contigo en la Mañana"

Chilevisión se prepara para una transformación profunda en su bloque matinal. A partir del próximo lunes 25 de mayo, el periodista Roberto Cox se sumará formalmente al equipo de "Contigo en la Mañana", marcando el inicio de un formato de conducción renovado e inédito en la televisión abierta chilena.

Con este movimiento, el programa —que se emite de lunes a viernes entre las 08:00 y las 13:00 horas— dejará de lado las duplas tradicionales para apostar por un cuarteto dinámico. Cox unirá su experiencia informativa a la de Andrea Arístegui, Eduardo de la Iglesia y Allison Göhler, buscando potenciar el análisis y la cercanía con la audiencia.

Roberto Cox llega a este espacio tras consolidar una carrera destacada en el departamento de prensa de la señal, donde lideró CHV Noticias AM y realizó coberturas internacionales de alto impacto, como el caso de Narumi Kurosaki en Francia y la crisis política en Venezuela.

Respecto a este nuevo paso en su carrera, el comunicador expresó su alegría por integrarse al proyecto: “Asumo este nuevo desafío con mucho entusiasmo, estoy feliz de poder incorporarme a un grupo de profesionales que estimo, admiro y que cada mañana da lo mejor de sí para acompañar a los televidentes”.

La apuesta de Chilevisión busca refrescar la pantalla matutina con un panel diverso que combine información dura, análisis y acompañamiento ciudadano. Cox se mostró optimista sobre la química que se generará en el set, asegurando que: “Seguro seremos un buen complemento”.

Con este anuncio, "Contigo en la Mañana" refuerza su liderazgo y se prepara para una nueva etapa competitiva en la carrera por la sintonía matinal.

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