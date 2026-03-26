Revolución en Chilevisión: confirman reemplazo de Julio César Rodríguez y rearman el canal

Terremoto interno en Chilevisión: a días de la salida de Julio César Rodríguez, el canal no perdió el tiempo y ya tiene listo a su reemplazante. Todo esto en medio de una reestructuración que promete mover varias piezas clave.

Según reveló The Clinic, la señal comunicó puertas adentro que Francisco Espinoza tomará el control como Director de Programación desde el 1 de abril. Un nombre que no llega a aprender, sino a retomar el mando: vuelve a Machasa con experiencia de sobra tras su paso por Canal 13 y TVN, y listo para asumir un cargo que ya había ocupado antes de su salida en 2024.

Pero el movimiento no viene solo. La nueva plana mayor también incluye a Jorge Carey y Tomás Yankelevich —ligados a Vytal Group— quienes aterrizan con poder total como Director Ejecutivo y cabeza del área de contenidos, respectivamente. Un remezón que deja claro que se vienen cambios profundos en la señal.

En este nuevo tablero también entra fuerte Ricardo Pichetto, quien desde Producción tendrá un rol activo en las decisiones estratégicas y en cómo se ejecutará la nueva línea del canal.

Todo esto ocurre tras la sorpresiva renuncia de Rodríguez, quien había asumido el cargo en julio de 2025 y que ahora dejará oficialmente su puesto el próximo 31 de marzo, cerrando una etapa breve pero intensa.

Con nuevos nombres, viejos conocidos y una estructura completamente rearmada, en Chilevisión el mensaje es claro: se acabó la transición y empieza una nueva batalla por el rating.

PURANOTICIA