Revelan tensa discusión entre Daniela Aránguiz y Fran García-Huidobro: estaría relacionada a reconciliación de Maite Orsini y Jorge Valdivia

En el último capítulo del programa de farándula, Zona de Estrellas, revelaron un tenso momento que vivió Francisca García-Huidobro y Daniela Aránguiz en los camarines de Only Fama. Tal como lo reveló Daniella Campos, todo comenzó cuando la exchica Mekano se negó a ser entrevistada tras la última información que surgió sobre la supuesta relación entre Jorge Valdivia y Maite Orsisni.

“Se molestó por la nota que preparó el equipo de Only Fama para hacer presente el caso de Jorge Valdivia y la supuesta vuelta con Maite Orsini. A lo que Daniela Aránguiz, se supone y cuentan las fuentes, que se habría enfrascado en una discusión con el equipo y con Francisca por supuestamente no estar de acuerdo en los términos en que se mostraba en la nota, porque se negó a que se llevara este tema como una entrevista, porque la idea de Only Fama era poner a Daniela Aránguiz en la parte de los sillones que es donde se hacen las entrevistas”, reveló Campos.

“En ese momento Francisca le enrostra a Daniela Aránguiz que ella ya habría dado una entrevista en su otro programa, Sígueme”, agregó.

Por lo que Aránguiz respondió que en TV+ se sentía “cómoda” y más “protegida”, por lo que generó aún más tensión entre ambas.

"Fran no le perdonó esto y le insiste en que Only Fama también es su programa y tiene que dar más información”, complementó Campos.

Finalmente, tal como reveló la periodista, el programa llegó a un acuerdo y decidieron de que la entrevista estaría a cargo de José Antonio Neme, y no de Fran García-Huidobro.

“Y es ahí donde se van en dimes y diretes, ambas, a 30 minutos de la emisión del programa. Entiendo que ellas posteriormente hablan y logran hacer el programa, y lo que cambia es que la entrevista ya no la hace la Fran, sino que, José Antonio Neme”, reveló.

Además, Hugo Valencia y el presentador televisivo, Mario Velasco, señalaron que la producción habría estado muy molesta con Daniela ya que no entendían como Primer Plano, siendo su competencia, lanzaba una exclusiva, siendo que tienen en su panel a una de sus protagonistas del tema.

“Entiendo que el panel estaría molesto porque estando Daniela en el panel, cómo era posible que si un tema que la involucra se supiera antes en el canal de la competencia”, cerraron.