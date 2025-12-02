Revelan supuestos conflictos que habrían provocado la salida de Paulina Nin y Francisco Halzinki de “Hay Que Decirlo”

La bomba farandulera del día la lanzó Cecilia Gutiérrez en Hay Que Decirlo de Canal 13, donde la periodista confirmó la abrupta salida de Francisco Halzinki y Paulina Nin del espacio. Pero mientras oficialmente se habla de “ajustes”, en Zona de Estrellas revelaron que la historia detrás estaría mucho más cargada de tensión.

Carla Ballero, sin guardarse nada, recordó que cuando asistió como invitada notó un ambiente más helado que cordial, especialmente en torno a Nin.

"Willy (Sabor) se acercó a mí, me abrazó (...) pero el resto muy desconectado los unos de los otros. Y la Paulina en especial, me contaron que no había buena onda con ella, entre el equipo, los rostros que se sientan en la mesa, que era complicada", contó, dejando claro que la mala vibra no era precisamente un secreto.

Sus declaraciones coincidieron con lo reportado por Hugo Valencia, quien apuntó directamente a un conflicto arrastrado.

"Hace rato que ella venía presentando problemas con gente del equipo", afirmó, antes de destapar otro episodio que habría generado molestia interna.

"Se puso muy diva. Desde que le abrieron la puerta en el programa de TVN, ella cambió dramáticamente", agregó, asegurando que Nin incluso se negó a participar en una emisión donde Giancarlo Petaccia sería invitado.

Frente a la ola de comentarios, Canal 13 intentó poner paños fríos en Lima Limón, asegurando que la salida de Paulina Nin y Francisco Halzinki no tendría relación con conflictos, sino con una reducción del panel. También aclararon que ambos tuvieron la opción de despedirse al aire el viernes pasado, pero que decidieron no hacerlo "por decisión personal".

PURANOTICIA