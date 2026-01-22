Revelan supuesta millonaria deuda de Gonzalo Valenzuela a María Gracia Omegna: “Hasta el día de hoy la chica está pagando”

La ruptura entre Gonzalo Valenzuela y Kika Silva no solo sacudió las redes sociales, sino que rápidamente desató una verdadera tormenta en la farándula. A través de Instagram, la ahora expareja confirmó que su matrimonio —que duró poco menos de dos años— llegó a su fin y que cada uno seguirá su propio rumbo.

Y como suele pasar en estos casos, los paneles de espectáculos no tardaron en hablar. En distintos programas se ha comentado que las ganas de Kika de convertirse en madre, sumadas a complicaciones económicas, habrían tensado la relación hasta un punto sin retorno.

El tema escaló aún más en Zona de Estrellas donde se destapó un supuesto episodio del pasado que vuelve a poner a Valenzuela en el ojo del huracán. En el espacio se habló de una presunta deuda económica que el actor de Machos mantendría con la actriz María Gracia Omegna, su expareja durante cuatro años y madre de su hija menor, Anka.

Fue Adriana Barrientos quien lanzó la primera bomba en pantalla: "Tú sabes que él le fue infiel a la María Gracia Omegna", dijo sin titubeos, antes de entrar en un relato que dejó helado al panel.

Luego, La Leona fue aún más lejos y detalló la acusación económica: "Mandó a la María Gracia Omegna a pedir un crédito de consumo para comprarse una camioneta de $100 millones. Hasta el día de hoy la chica está pagando el crédito de consumo", aseguró, encendiendo aún más la polémica, la cual ha dado bastante de qué hablar.

