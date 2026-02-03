Revelan supuesta infidelidad de Gonzalo Valenzuela a Kika Silva que habría sido la razón del quiebre matrimonial: “Lo pilló con una rucia…”

Una nueva bomba farandulera salió a la luz en redes sociales. Durante una reciente transmisión en el canal de YouTube de Danilo 21, Adriana Barrientos entregó reveladores detalles sobre el quiebre entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela, una de las parejas más comentadas del último tiempo.

La panelista de Zona de Estrellas no se guardó nada y lanzó una versión que rápidamente encendió las alarmas. "Cuentan por ahí que Kika Silva lo pilló con una rucia y que por eso terminaron", afirmó en el espacio digital.

Pero eso no fue todo, ya que según relató, el actor habría sido visto hace pocos días acompañado por la misma misteriosa mujer en Zapallar, destacando que "la rubia es muy parecida a Kika Silva".

En su relato, Barrientos también agregó un incómodo episodio ocurrido en el local donde se encontraban. De acuerdo a su versión, la pareja tuvo que retirarse anticipadamente luego de cancelar la cuenta, ya que Valenzuela estaba fumando, lo que habría generado molestias entre los demás clientes del lugar.

"Gonzalo Valenzuela tuvo que agarrar a la polola nueva para pagar la cuenta. No como en Argentina, cuando salió arrancando de una pizzería y no pagó la cuenta, se fue", remató La Leona, fiel a su estilo sin filtro.

