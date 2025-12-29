Revelan romance secreto de Camilo Huerta con famosa actriz chilena: “Es una persona bien fogosa”

Sergio Rojas destapó un intenso vínculo amoroso del pasado del personal trainer, justo cuando su nombre vuelve a sonar por los rumores que lo ligan a Valentina Roth tras su quiebre con Marité Matus.
Camilo Huerta vuelve a quedar en el ojo del huracán mediático. Cuando parecía que su vida sentimental ya había dado suficientes titulares, un nuevo antecedente salió a la luz y reactivó la polémica.
Y se trata de un romance oculto con una reconocida actriz chilena que hasta ahora se mantenía en secreto.
La bomba fue lanzada por Sergio Rojas en el programa Only Fama, donde el conductor de Que te lo digo decidió destapar un episodio desconocido del pasado amoroso del personal trainer, asegurando que no se trató precisamente de una relación discreta ni pasajera.
"Yo entiendo que Camilo es una persona bien fogosa", lanzó Rojas en pantalla, dejando entrever que el vínculo habría sido intenso y apasionado.
Este nuevo antecedente aparece justo cuando Huerta vuelve a ser tema obligado en la prensa de espectáculos, debido a los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Valentina Roth, luego de su mediático quiebre con Marité Matus.
Aunque por ahora no se ha revelado la identidad de la actriz involucrada —a quien Sergio Rojas aseguró conocer personalmente—, la sola mención del romance fue suficiente para desatar especulaciones y sumar un nuevo capítulo al historial sentimental que persigue a Huerta en la farándula nacional.
PURANOTICIA