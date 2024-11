Revelan que Pangal Andrade estaría preparando un programa de aventuras e incluiría a Pedro Astorga

En una entrevista con Publimetro, Pangal Andrade aseguró que está en negociaciones con Canal 13 para hacerse cargo de un programa de aventuras, en donde podría contar con la participación de varios familiares, tales como su primo, el exparticipante de Gran Hermano, Pedro Astorga.

“Todos estarán invitados, de hecho, quería ponerle el clan. Voy a invitar a varios primos a la aventura, ahí que me acompañen para esta aventura entretenida”, puntualizó.

“Yo hace muchos años que no estaba convencido de volver a la tele y ya como he vuelto con un reality, he vuelto con todo”, señaló en la conversación con el medio mencionado, asegurando que está cerca de “concretar algo muy entretenido”.

“Mi sueño es mostrarle a la gente lo lindo y hermoso que es Chile, pero no la típica parte turística”, expresó.

“Yo quiero llevarlo al extremo de Chile, donde nadie llega, y para llegar se tiene que caminar cinco días por acantilado o en helicóptero, o a veces ni siquiera se puede aterrizar en helicóptero. Quiero mostrarle a la gente lo que tenemos. Y cuando uno lo muestra a la gente eso, la gente lo cuida más y lo quiere más”, agregó Pangal.

