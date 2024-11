Revelan que María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes renunciaron a ''Buenos días a todos''

La periodista chilena, Cecila Gutiérrez, fue quien reveló que la dupla de animadores del matinal Buenos Días a Todos de TVN, - María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes - habrían renunciado al espacio. Todo esto a través de su cuenta de Instagram, donde señaló las razones de la supuesta salida de los conductores.

"Ella (Godoy) efectivamente renunció al matinal. Va a trabajar hasta el 31 de diciembre. Ella tiene un problema personal, médico, que tiene que cuidarse. Eso es su prioridad ahora, por lo tanto no puede estar en pantalla. No es que esté arrancando del buque porque al programa le va mal. Lo que va hacer en enero es Olmué, ya fue presentada como animadora del Festival. Pero eso es cortito, son poquitos días. No es tan largo como el Festival de Viña", señaló la Miss Bombastic de la Farándula.

Y en relación a la salida de Fuentes, Gutiérrez señaló que el conductor no habría querido seguir en el programa sin la compañía de su compañera.

"Eduardo Fuentes renunció al matinal, porque obviamente para él es difícil comenzar un nuevo ciclo con otra animadora. TVN se va a ver obligado a buscar una nueva dupla de animadores para el programa", comentó Cecilia.

Además, mencionó que TVN le estaría entregando todo el apoyo a ambos en la decisión y en sus funciones como animadores del próximo Festival del Huaso de Olmué.

