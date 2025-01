Revelan que Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia se besaron durante visita en la cárcel

El pasado domingo 5 de enero, la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, debutó en el programa de farándula de Chilevisión, Primer Plano, donde lanzó una bomba. Gutiérrez filtró un intenso encuentro de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia en la cárcel, donde supuestamente se besaron.

La periodista tuvo información exclusiva de otras personas que estuvieron el día en que Aránguiz visitó al exfutbolista a la cárcel de Rancagua, donde cumple preventiva por dos acusaciones de violación.

"Hablé con Daniela, le conté esta información, no me lo desmintió, me dijo que había sido muy emocionante", confesó Cecilia sobre este reencuentro de Daniela Aránguiz con Jorge Valvidia.

"Esa visita no sólo terminó con un fraterno abrazo, sino con un beso en la boca. Jorge Valdivia le dio muchos besos en su cara y termina besándola en la boca. Beso que es correspondido por ella", señaló Gutiérrez.

PURANOTICIA