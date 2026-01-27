Revelan que Álvaro Ballero atraviesa un complejo escenario económico por lo que aceptó ingresar al próximo reality de citas de Mega

Álvaro Ballero parece no encontrar tregua. Luego del mediático quiebre con Ludmila Ksenofontova, el ex chico reality atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal y profesional. Cuando todo indicaba que las aguas comenzaban a calmarse —incluso con rumores de una nueva conquista—, una nueva bomba terminó por sacudir su presente.

La información fue destapada por Cecilia Gutiérrez en Plan Perfecto, donde reveló que Ballero estaría enfrentando un serio revés laboral, quedándose sin trabajo en medio de este delicado escenario.

"Tengo una mala noticia también de Álvaro, porque a todo esto de su separación con Ludmilla, además él no la buscó, fue una decisión de ella. A mí me contaron que hace aproximadamente una semana, una semana y media, además Álvaro se quedó sin trabajo. Se suma una situación laboral complicada porque él ya había contado, porque él mismo lo transparentó, que uno de los motivos para ir a Primer Plano fue para tener plata porque estaba mal económicamente, tenía que pagar colegios caros, que su papá y su hermana lo ayudaron", lanzó la periodista sin filtro.

Pero la teleserie no termina ahí. Según la misma panelista, este nuevo golpe económico habría sido clave para que Ballero tomara una decisión que ya empieza a generar ruido en la industria televisiva.

"Se suma que se queda sin trabajo, a mí me hace sentido que haya aceptado la propuesta de Mega para entrar al reality de citas", agregó Cecilia, dejando entrever que la oferta del canal habría llegado en el momento justo o más bien, en el más urgente.

Así, mientras su vida sentimental sigue dando titulares, Álvaro Ballero vuelve a quedar en el centro de la polémica, esta vez por una mezcla explosiva de quiebre amoroso y problemas económicos.

PURANOTICIA