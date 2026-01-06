Revelan polémica conversación entre Guillermo Maripán y Carmen Tuitera en plena demanda por hostigamiento

La guerra entre Guillermo Maripán y la influencer Carmen Castillo, conocida en redes como Carmen Tuitera, acaba de sumar un nuevo giro. La filtración de chats privados, incorporados a la demanda civil del futbolista, volvió a poner la polémica en el centro de la farándula nacional.

La demanda, presentada en mayo de 2025, acusa a la autora de “Brilla, Weona ¡Brilla!” de orquestar una “campaña de hostigamiento y actos deliberados de desprestigio” contra Maripán, afectando su honra y su imagen pública.

Según los documentos, la defensa del seleccionado chileno sostiene que “la demandada inició una serie de conductas reiteradas, públicas y privadas, destinadas a menoscabar la reputación personal y profesional del demandante”.

Los chats que encendieron la polémica

Entre las pruebas entregadas al tribunal se encuentran capturas de conversaciones durante el año 2024, donde en uno de los mensajes, Castillo le lanza un reproche directo al futbolista: "Nunca fuiste claro conmigo y aun así seguiste escribiéndome".

Por su parte, Maripán marca distancia en otra parte del intercambio, afirmando que "nos vimos una sola vez y nunca hubo algo más que eso", versión que su defensa usa para negar cualquier relación sentimental formal.

El documento también detalla que, tras el quiebre del contacto, la influencer habría realizado publicaciones y mensajes que, según Maripán, buscaban "exponer y presionar públicamente" al jugador.

La defensa sostiene que estas acciones “excedieron con creces el legítimo ejercicio de la libertad de expresión”, provocando un perjuicio directo a la imagen del deportista tanto en su carrera como en su vida personal.

Como si fuera poco, Maripán exige en la querella una indemnización por daño moral de $200 millones y una retractación pública, argumentando que estos hechos constituyen “un actuar abusivo y persistente”.

La batalla legal promete nuevos capítulos y no parece que vaya a terminar pronto, mientras ambos nombres siguen apareciendo en redes y medios.

