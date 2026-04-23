Revelan nuevos supuestos mensajes entre Camilo Huerta y Trini Neira: "Qué rico disfrutarte cabra chica..."

Los periodistas Caco Saavedra y Fran Reyes echaron más leña al fuego con revelaciones que, de ser ciertas, podrían cambiar por completo la versión del quiebre entre Camilo Huerta y Marité Matus, y dejar muy mal parada a Trini Neira.

En una transmisión digital, ambos comunicadores aseguraron manejar antecedentes inéditos sobre una supuesta conversación privada entre Huerta y la hija de Pamela Díaz, la cual —según deslizan— habría sido el verdadero detonante de la ruptura.

Saavedra, quien afirma haber tenido acceso directo al contenido desde el teléfono de Matus, no se guardó nada y describió el tono de los mensajes.

"Yo lo que vi fue una conversación en que él le decía: 'Qué rico disfrutarte cabra chica... No le cuentes nada a 'la negra'", relató el periodista, haciendo alusión al apodo de la conductora de Hay que decirlo.

Pero la cosa no quedó ahí. Según la misma fuente, la respuesta tampoco habría sido precisamente distante, lo que alimenta aún más las sospechas sobre el vínculo.

"Luego venía otro de ella diciendo, 'No, cómo se te ocurre la que come dos veces, come hasta tres. No, estay loco, si me quería sacar el gustito...'", añadió Saavedra, insistiendo en que estos intercambios apuntarían a una relación mucho más cercana de lo que se pensaba.

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