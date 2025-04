Revelan motivo por el cual Pilar Cox fue suspendida en nuevo programa que marcaría su regreso a las pantallas: "Ultra desubicada"

La exactriz, Pilar Cox, quien está hace más de diez años alejada de las pantallas, reapareció en la televisión hace algunas semanas como invitada en Primer Plano, donde reveló que actualmente se encuentra cargo de un almacén.

Por otro lado, la expresentadora de Martes 13, recibió una gran oferta para regresar a los medios. Y se tratataba de conducir un canal de Youtube los días domingos, el cual llevaría el nombre de “ A primera hora”

Pero tal como lo dieron a conocer en el programa de farándula, Que Te Lo Digo, en la grabación del primer episodio ocurrió un polémico hecho que terminó con su futuro proyecto laboral.

¿Qué fue lo que realmente pasó?

“Teníamos todo hablado, todo organizado. Ese día cuando llegó la noté muy hiperventilada y ultra desubicada con los panelistas que en este caso iban a ser abogados, empezamos el programa y empezó a mandar a callar a mis invitados, muy mala onda, muy pesada”, reveló el director de Oriente Visión, Sebastián Ballesteros, y quien también comentó que Cox mantuvo una actitud “modo diva”.

Después de terminar la primera grabación, se habría pedido una foto con Pilar Cox y los invitados, cuando una de las abogadas, sin querer pasó a llevar la mano de Cox, lo que provocó el malestar de la actriz, y luego le habría dado una cachetada.

Debido a esta situación, según Ballesteros “la abogada se quedó en shock, se me quedó mirando, no sabía que hacer, luego habló conmigo y pidió que no saliera el programa”.

"Por este incidente escandaloso, se baja del proyecto", indicó Luis Sandoval en el programa.