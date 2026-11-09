Revelan motivo detrás de la ausencia de Millaray Viera en la Teletón 2026 y apuntan a Tita Ureta

Tras el cierre de la Teletón 2026, una inesperada controversia habría surgido al interior de Canal 13. La situación involucra a dos de las incorporaciones de la estación televisiva durante este año, Millaray Viera y Tita Ureta, y estaría relacionada con la distribución de los cupos de pantalla asignados al canal para la transmisión del evento solidario.

Mientras la conductora de Vértigo, Tita Ureta, participó en distintos bloques de la jornada, incluido el cierre en el Estadio Nacional junto a Priscilla Vargas, Millaray Viera no apareció durante las 27 horas de transmisión. Su ausencia llamó la atención de los televidentes y fue abordada por el portal de espectáculos Infama.

Según la información publicada por el citado medio, la ausencia de Viera estaría relacionada con una condición establecida durante las negociaciones contractuales de Ureta con Canal 13. “Muchos se preguntan por la ausencia de Millaray Viera en la Teletón, ella debería haber estado presente, pero fue reemplazada por Tita Ureta, ya que esta última, al momento de firmar su contrato con Canal 13, puso como condición participar en la Teletón”, expusieron desde la plataforma de farándula.

De acuerdo con esta versión, la organización establece un máximo de dos cupos para animadoras por canal, por lo que el acuerdo habría dejado sin espacio a la exconductora de Yo Soy. “Como cada canal tiene solo dos cupos para animadoras en el evento, uno fue asignado a Priscilla Vargas y el otro, por contrato, a Tita Ureta, dejando fuera a Millaray Viera, quien habría estado furiosa al enterarse del verdadero motivo de su ausencia”, agregaron en el reporte.

Cabe recordar que ambas comunicadoras se incorporaron a Canal 13 durante este año para encabezar proyectos importantes de la programación de la señal: Tita Ureta asumió la conducción del regreso de Vértigo, mientras que Millaray Viera quedó al frente de Alfombra Roja. Hasta ahora, ni las animadoras involucradas ni Canal 13 se han pronunciado públicamente para confirmar o desmentir la información difundida.

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