Personajes emblemáticos del cine y la animación, globos gigantes, música y comparsas dieron vida durante la mañana de este domingo 29 de noviembre a una nueva edición del Paris Parade, espectáculo que celebró su 15.º aniversario en las calles de Santiago.

La actividad gratuita tuvo como temática central el universo de Disney, incorporando también figuras de Pixar, Marvel y Star Wars en un recorrido que convirtió a la Alameda en el escenario de una jornada de entretenimiento familiar.

El desfile comenzó en la intersección de avenida Salvador con la Alameda Bernardo O’Higgins y continuó por esta última vía hasta las inmediaciones del Palacio de La Moneda.

Uno de los protagonistas de esta edición fue Winnie the Pooh, personaje que durante 2026 conmemora los 100 años de la publicación de las historias que dieron origen a sus aventuras.

A esta celebración se sumó Rayo McQueen, en el marco de los 20 años del estreno de Cars, mientras que el aniversario número 25 de Monsters, Inc. estuvo representado por el debut de un globo gigante inspirado en Mike Wazowski.

PERSONAJES Y MÚSICA EN VIVO

La edición de este año también contempló el regreso de R2-D2, reconocido personaje de la saga Star Wars, junto con otras figuras de la animación como Sebastián, de La Sirenita; Olaf, de Frozen; Stitch, de Lilo y Stitch; y Buzz Lightyear, de Toy Story.

El universo de Marvel estuvo representado por Spider-Man, quien formó parte de la propuesta que reunió a personajes de distintas generaciones.

De acuerdo con la programación de la organización, el espectáculo consideró la participación de más de 700 artistas, acompañados por 30 capitanes de comparsa y cuatro bandas en vivo.

La propuesta también incluyó el tradicional trineo del Viejito Pascuero, mientras que la aparición de los personajes corporativos Ralf y Jumbito estuvo contemplada para el cierre de la celebración.

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